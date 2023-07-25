中度颱風杜蘇芮來襲，高雄市政府25日上午9點成立災害應變中心二級開設，為瞭解各局處防災整備工作，市長陳其邁隨即召開第一次工作會議，並透過視訊會議向行政院長陳建仁回報防災狀況，隨後也與山區區公所視訊，掌握防颱準備工作，他呼籲民眾避免前往山區及海域活動，並落實各項防颱措施，對於風力所造成的影響，要特別提高警覺，以確保自身安全。

高雄市政府25日上午9點成立災害應變中心二級開設，陳其邁隨即召開第一次工作會議（圖片來源：高雄市新聞局提供）

根據氣象預測，預計週三到週四風雨最為強勁，陳其邁表示，這次是在2016年莫蘭蒂颱風之後，第一個路徑比較接近沒有經過中央山脈，類似路徑的颱風，也因為這個颱風可能的完整性較高，風力影響預估會比過去幾次颱風大，市府也加強部分山區的備援和供給。尤其過去一些易坍塌路段像明霸克露橋，假使雨量大，簡易便橋或道路地基的流失，造成道路中斷，包括物資準備、孕婦、洗腎等病患的撤離，也確保物資的運送，避免因道路中斷造成民眾生活上的不便。

陳其邁透過視訊會議向行政院長陳建仁回報防災狀況。（圖片來源：高雄市新聞局提供）

陳其邁指出，高雄目前總共有88座水閘門、160座抽水馬達、25座滯洪池，皆已經完成相關整備；針對山區部分，預估的雨量最新資料顯示三天內累積高達700毫米，在相關土石流的警示區域，總計有3,195位保全對象，已經和在地區里長及社區動員進行相關整備工作，完成安置所準備與保全名單確認，務必掌握居民動向。重大交通建設包括捷運沿線工程，已完成巡查，確保捷運工程跟重要的交通路段相關工程減少受到颱風的影響。另外針對天使輪的部分，因為目前還有很多貨櫃尚未清除，希望港務公司、交通部能夠密切注意，對於岸邊的漁業設施、港區安全再做加強，並對尚未打撈的部份提高戒備，也責請海洋局協助進行相關的吊掛清除作業，將損害降到最低。

陳其邁表示，這次是在2016年莫蘭蒂颱風之後，第一個路徑比較接近沒有經過中央山脈，風力影響預估會比過去幾次颱風大。（圖片來源：高雄市新聞局提供）

針對低窪地區淹水部分，陳其邁責請環保局、水利局、工務局，務必完成側溝、主要河川障礙物清除，及落葉、垃圾等移除，沿海低窪地區區公所，做好區域排水措施，預備充足砂包，確保各地區各水門、抽水站、截流站及抽水機組務必確保運作正常。針對於重要的交通路段、地下道及橋梁等，過去可能是淹水熱區、低窪地區，務必加設抽水機，在第一時間排除積淹水的狀況。另外針對招牌、廣告物、樹木等公共設施，也請市府團隊加強巡檢，並提醒民眾特別留意。

針對易淹水地區，陳其邁責請環保局、水利局、工務局，務必加強防颱工作。（圖片來源：高雄市新聞局提供）

最後陳其邁也提醒民眾隨時注意防颱動態，注意避免前往山區、河川及海邊，進行露營、登山、釣魚、衝浪、觀浪及戲水等戶外活動；並呼籲民眾提高警覺，出門留意氣象與路況、預先準備存糧。易淹水低窪地區的市民朋友，可聯繫所在地區公所，洽詢砂包、防水擋板領取及使用方式。如有相關災情，請市民朋友撥打1999、119、110進行通報，市府將儘速出動排除。