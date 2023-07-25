中信房屋研展室副理謝欣亞表示，這三區的房市紅利都與科技產業有關，高雄市近年產業話題熱絡，橋頭區是台積電設廠主要受惠區，而台中市梧棲區則緊鄰「台中科技走廊」及「海線產業走廊」，台南市歸仁區則是受惠於「沙崙智慧綠能科學城」。

謝欣亞分析，高雄市橋頭區雖奪下六都年增率第一寶座，但今年上半年的移轉量並沒有創下新高，年增這麼多的原因，是因為去年基期太低了。早在橋頭科學園區於108年計畫核定後，該年度的買賣移轉量就一飛沖天，光上半年就達到1020棟，而到110年因為台積電設廠議題，又將橋頭區的熱度推至沸騰，但從去年開始(111年)由於不斷創新高的房價，導致買家逐漸轉為觀望，加上台積電設廠一直只聞樓梯響，導致去年上半年買賣移轉量大幅滑落。

謝欣亞說，今年上半年橋頭區的移轉量跟108年上半年的交易量相比，尚有一段差距，今年看似大幅上揚的移轉量，有大半是受到新案交屋影響，如總戶數445戶的大型社區鳳凰冠，後續來看，橋頭的建設持續在進行中，橋頭科學園區預計於2025年底完工，內政部都委會今年六月審議通過「橋科聯外道路建設計畫」，預計於2028年完工，區域前景看好。