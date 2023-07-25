瑞士蓮說，上半年扣除併購和匯率變動影響的本業銷售，成長10.1%，來到20.9瑞士法郎(約24億美元)。

蘇黎世州銀行(Zuercher Kantonalbank)此前預測銷售應為20.8億瑞郎。

上半年淨利更是增加到2.05億瑞郎，高於去年同期的1.38億瑞郎。

在這段期間，瑞士蓮得以用漲價策略來克服消費者其緒低落的環境。該公司說，調漲價格是銷售增加的主要驅動力，造成銷售額外增加9.3%。

瑞士蓮在聲明中說，由於通膨效應和隨之而來的消費者情緒低落，銷售量出現停滯不前或略有下降，具體取決於產品類別和市場。

該公司一直在調漲售價，以彌補投入成本增加的問題。

蘇黎世州銀行分析師Patrik Schwendimann說，另一方面，由於消費者受到通膨打擊，食品業銷量正在下滑，有些人在購買食品時，會減少對大品牌食品的購買。而瑞士蓮巧克力較屬於奢侈巧克力，因此能夠轉移成本的增加。

除了上調全年銷售展望之外，該公司還預計今年獲利率將提高3到5個百分點。瑞士蓮說，未來幾年，集團將繼續重申6%至8%的中長期銷售成長目標，並且營益率將每年提高2至4個百分點。」