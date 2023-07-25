曾姓嫌犯剛竊盜得手，卻撞上莊姓員警，員警發現其形跡可疑，顧左右而言他，口袋還有疑似行竊得手的鈔票，與鄰居和屋主確認後，出手逮人。（翻攝畫面／徐佑昇新北傳真）

賊偷4600元遇警想逃 遭噴辣椒水痛到在地打滾

賊星該敗！新北市瑞芳區中山路一間中藥行23日下午發生闖空門竊案，40歲的曾姓男子於徒步經過中藥行時，發現店員外出有機可乘，當下行竊得手4600元後準備離開，沒想到正好遇到在巡邏的莊姓員警。莊員看其形跡可疑，口袋還露出鈔票，曾嫌心虛當下拔腿就跑。但莊員立馬追上並以辣椒水制伏曾嫌，曾痛到在地上打滾，後警方合力順利將其依竊盜罪移送基隆地檢署偵辦。

新北市警局表示，新北市瑞芳區中山路於23日下午發生一起竊案，40歲的曾姓竊賊發現店員外出，而且側門安全鎖並未完全鎖上，便以手指將門閂打開後入內行竊，竊得4600元後走出店家，竟正好被巡邏經過的員警莊珈翔撞見。莊員見其形跡可疑，口袋還露出疑似剛竊取的鈔票，又顧左右而言他，試圖離開現場，便持續牽制曾嫌，同時確認現場狀況。

後員警與鄰居及屋主確認後，當下鎖定曾嫌應是闖空門竊賊，曾嫌也發現事跡敗露，開始對員警嗆聲並掉頭就走，打算逃離現場，但員警緊跟且不放人，雙方爆發拉扯後，曾嫌加速落跑，但還是被莊員追到。

莊員追到後，立馬掏出辣椒水朝曾嫌猛噴，曾嫌立刻放棄逃跑在地上哭喊，痛不欲生。後支援警力趕到，合力將曾嫌帶回警局調查，並依竊盜罪移送基隆地檢署偵辦。而路旁經過民眾看到員警逮賊紛紛叫好，網友事後更將這段過程放上在地臉書社團，感謝員警協助。

瑞芳警分局分局長王耀輝表示，同仁執勤時機警，發現可疑並主動盤查，避免民眾財物損失，將尋適當時機公開表揚。同時也呼籲民眾店家，外出時應確認門窗是否鎖緊，最好能加裝警報器，勿讓宵小有可趁之機。