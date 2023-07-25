范逸臣、雷嘉汭日前為宣傳《八尺門的辯護人》，特別到八大《娛樂百分百》分享拍戲過程。被問到出道以來有沒有發生過走心的事，范逸臣透露拍戲初期曾被一早就被發通告到拍攝現場，直到傍晚才輪到他的戲，「那時我就在想，難道做為一個演員都需要這麼忍耐嗎？」

雷嘉汭則自曝會因為不能吃飯而走心，「我工作忙不會吃太多，但真的很餓又不給我吃飯我就會很生氣，生氣的時候就會一直碎念『好餓好餓』。」並透露自己就有過因為飲食控管騙過經紀人，雷嘉汭笑說：「經紀人曾為了控管我的飲食要求我拍照，我就會先準備一碗很清淡的食物拍照，其實旁邊還有一碗白飯和火鍋。」

在挑戰「顏技」遊戲時，范逸臣竟突然遭遇演技瓶頸，他看到題目是「變臉」時，無所不用其極的立刻動用臉部表情，極盡所能的詮釋，無奈賴晏駒、雷嘉汭始終猜不出答案，著急的黃偉晉在一旁不斷給提示，還不忘誇范逸臣：「你已經做到一百分了。」眼看時間結束，范逸臣只好放棄，整個過程卻意外讓節目收集到他各種表情包，挖掘出范逸臣的顏技實力。