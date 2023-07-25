牛角燒肉專門店、胡椒廚房、樁涮HOT POT、邁泉豬排、捷果咖啡等8品牌的「捷利國際餐飲集團」，傳出因無法籌措相關資金，今天起無法營業，據勞動部初步統計，該公司全台共有32家分店，約僱用400名勞工、100名派遣勞工，目前已請地方政府入場輔導。

據悉，該公司提供全台32家分店，員工自僱勞工約400人、派遣勞工100人，目前員工7月以前薪資皆正常發放，但本月份薪資（發薪日8月10日）恐無法支付。

勞動部要求所有分店涉及的包括台北市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣等6縣市政府，立即依法進行預警查訪，瞭解員工相關訴求及後續就業輔導相關事宜，後續就員工工資及資遣費，會積極透過調解與墊償制度確保勞工相關債權，同時會並立即啟動協助員工就業等相關權益保障措施。

勞動部勞動關係司副司長黃琦雅表示，今天傳出是各分店的原物料未進來，導致無法營業，但僱主仍未與勞工終止契約，如果8月10日薪資仍未入帳則為積欠工資，員工可選擇是否終止契約，如果終止契約且僱主未能依法給付工資及資遣費，則可以透過墊償基金確保。