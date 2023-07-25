貨運工會赴行政院抗議違停記點新制會談沒找勞方，行政院交通環境資源處副處長黃志元出面接受陳情書。(簡立欣攝)

貨運工會赴行政院抗議違停記點新制會談沒找勞方，表示會在行政院前坐到下午5點會議開始。(簡立欣攝)

《道路交通管理處罰條例》6月30日上路，新制增加車輛違停記點並與吊扣（銷）駕照掛勾，令貨運工會等運輸業基層大為不滿，上周五赴交通部陳情抗議，要求勞資政三方會談，當時交通部也承諾了。不料行政院副院長鄭文燦今（25）日只找了資方來開會，貨運工會下午2點轉赴行政院，表示會在行政院前坐到下午5點會議開始，「希望鄭文燦不要官愈做愈大就把勞工放在街頭曬太陽，他自己在裡面爽吹冷氣！」

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會顧問周聖凱表示，交通新制上路之後，包括路口10公尺、公車站前後10公尺及併排違規停車，都成為民眾可以檢舉的項目。一旦被發現違規停車就可以記點1點，1年記滿12點就可以吊扣駕照2個月，連續2年被吊扣駕照2次就吊銷駕照，影響職業駕駛的工作權以及生存權巨大。

「交通部員工會不會團購？行政院員工會不會團購？他們訂的貨還不是要我們送？」台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會理事長林志雄表示，沒想到行政院只找中華民國汽車路線貨運商業同業公會全國聯合會來開會，也就是只找老闆們的聯誼會來開會，完全沒有納入基層司機。試問老闆們會知道哪邊難停車、哪條路整條都是紅線嗎？行政院和交通部提出惡法，還繼續黑箱會談，是想摸頭還是拒絕聆聽基層聲音？

行政院交通環境資源處副處長黃志元出面接受陳情書，遭工會成員質疑為何不邀勞方與會，「我們人就在這裡，會議室多一張椅子很難嗎？旁聽都不行嗎？」黃志元僅表示可以協助轉達意見。

周聖凱對記者表示，下一次記者會可能會在8、9月召開，屆時會聯繫更多工會團體前來聲援：「今天來的都是小貨車工會，下次會再找大貨車工會、多元計程車、行人路權團體等。」他表示，其實運輸業工會跟行人路權團體在道路規劃的部份有很多看法相似，例如車道瘦身、廣設人行道、人行道挖停車彎等，如此行人可通行、貨車可卸貨，未來會多強調這一點，希望大家不要以為運輸業就必然與行人對立。