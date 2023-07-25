鐵板料理「胡椒廚房」在台北101的櫃位今（25日）也無預警停業。（吳奕萱攝）

「胡椒廚房」櫃位停業，張貼「設備維護中」。（吳奕萱攝）

「邁泉豬排」特別為台北101大樓員工推出的員工餐，相當受到歡迎。（吳奕萱攝）

代理商「捷利國際餐飲集團」驚傳財務危機，該集團旗下有牛角燒肉、邁泉豬排、胡椒廚房、樁涮HOT POT、捷果咖啡、元町家橫濱家系拉麵等知名餐飲品牌，其中來自日本東京的「邁泉豬排」除了在泰國、菲律賓有設點，2016年也進入台灣市場，目前百貨店包括台北101、新光三越信義新天地A9、高雄漢神巨蛋等都有引進。其中有「超級戰區」之稱的台北101美食街，更同時進駐「邁泉豬排」、「胡椒廚房」兩美食櫃位，邁泉豬排更特別為了台北101首度開設美食街櫃位，看好豐沛人流與高翻桌率。

今（25日）邁泉豬排 胡椒廚房櫃位皆未營業，僅標示「設備維護中」，但官方臉書皆被撤下，Google地圖也顯示「永久停業」，集團員工更陸續收到「不用到公司上班」的通知。台北101購物中心回應：「針對美食街部分櫃位因其自身集團問題暫停營業，待相關問題釐清後，會進行後續處理，目前台北101營運不受影響。」新光三越信義新天地也回應：「目前收到品牌暫停不營業、後績會依合約規範進行後續處理。」