行政執行署屏東分署將於8月1日舉行「123拍賣會」，因未繳拒絕酒測罰單18萬而遭查封的17坪建築用地，底價24萬。（屏東分署提供／謝佳潾屏東傳真）

行政執行署屏東分署將於8月1日舉行「123拍賣會」，當中有中古TOYOTA廂型車及出廠15年的BMW房車各1輛，未定底價1元起標，同時還有因未繳拒絕酒測罰單18萬而遭查封的17坪建築用地，底價24萬，以及座落在屏東市、內埔等鄉鎮的土地，與東港可點交的透天厝。

屏東分署指出，將於8月1日登場的「123拍賣會」，將拍賣中古TOYOTA廂型車及出廠15年的BMW房車各1輛，未定底價，1元起標，但出價需高於執行費用及鑑價費，才有機會把車子帶回家，不過得標人另須繳納車輛所欠相關稅費及罰鍰後，始得辦理過戶登記。

同時，還將法拍酒駕義務人座落枋山鄉省道旁的17坪土地持分，屏東分署表示，義務人在前年某日中午騎車行經枋山省道，騎到距離家門口只剩213公尺時拒絕接受酒測，吃上18萬元罰單卻遲未繳納，案件移送至屏東分署執行。

屏東分署受理後，因查無男子其他財產，因此迅速查封該筆土地，義務人持分為2分之1，是鄉村區乙種建築用地，有義務人親友搭建的鐵皮屋座落其上，目前為一拍，底價24萬元。

此外，法拍的不動產還有座落屏東市、內埔、萬巒、車城、春日、佳冬、高樹、滿州與獅子鄉的土地，以及東港可點交的透天厝。

屏東分署表示，歡迎有興趣的民眾於拍賣當天上午9點半到分署觀覽看車，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價，另也建議想買不動產的民眾多加利用通訊投標，在7月31日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，或是拍賣當天下午2點半至3點在拍賣室現場投標，下午3點進行開標。