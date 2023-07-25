健康意識覺醒，對於三餐老是在外、生活繁忙的現代人來說，保健食品已成為不可或缺的日常。以最普遍的魚油為例，魚油究竟是什麼？哪些人不適合？本篇帶你來認識。

為何一定要吃魚？魚肉富含Omega-3脂肪酸、DHA及EPA。DHA影響人類腦部、神經及視覺系統之發育；EPA則助於降低血脂、預防心血管疾病及改善血液濃度，建議各別攝取量為250毫克。不過，對於外食族來說，要吃到足量的魚肉非常困難，因此多數人會選擇攝取魚油為健康加分。但在攝取魚油之前，有4大重點需要注意！

1、建議攝取量

4個不同機構的每日建議攝取量不盡相同，分別是世界衛生組織(WHO)每日建議攝取量為300mg~500mg；美國食品藥物管理局(FDA)建議每日不超過3公克；美國心臟協會每日建議攝取量650mg~1000mg；台灣食品藥物管理局(FDA)則不超過2公克。

2、相剋物

吃魚油要注意不能與鈣及藥物一同食用，吃任何藥物都應與保健食品間隔2小時以上；對於消化道敏感的人來說，與鈣一同補充容易造成不適感，建議睡前空腹再補鈣。

3、哪些人不適合補充？

魚油具有抗凝血的特性，因此以下5種狀況要注意。

魚類過敏：建議食用前請醫師評估，以免引起過敏反應。

近期開刀：近日需開刀者，建議2週前停止食用魚油，以免造成出血狀況。

懷孕32週以上：生產時可能需要剖腹，建議生產前先暫停食用，必要時請醫師評估是否適合補充魚油。

凝血功能不全：本身若是凝血功能不全患者，攝取魚油會有出血性問題。

服用阿斯匹靈藥物：藥物作用是抑制血小板凝結，服用魚油會造成出血狀況。

4、補充魚油注意事項

須注意補充劑量及時間，台灣食品藥物管理局(FDA)建議omega-3脂肪酸攝取量不宜超過2公克；且建議飯後補充較佳。