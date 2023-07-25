國民黨立委廖國棟前特別助理塗裕盛，假借廖的名義，向石材暨資源產業研究發展中心施壓，索討計畫回扣，石資中心林姓總經理等人因害怕預算審核受影響，配合塗要求偽造不實會計憑證，讓塗男從中獲取804萬餘元回扣；新北地院依詐欺等罪判處塗男有期徒刑6年；林姓總經理徒刑2年4月，其中7月得易科罰金，均緩刑4年，另需支付國庫20萬元，可上訴。

判決指出，2014年，塗裕盛時任廖國棟特別助理，並擔任台灣原住民族企業人協會秘書長，為使原企協有充足經費支應廖國棟立委經營選區，竟假藉廖國棟質詢、監督政府機關職權行，向經濟部工業局所捐助成立之石資中心索討金錢。

塗裕盛得知石資中心承攬經濟部技術處科技專案「東部產業創新技術發展暨關懷輔導」計畫，即託稱該計畫是廖國棟要求技術處支持，才未遭刪減經費，以此為由，向林姓總經理索討石資中心核撥計畫款的40％予其作為「回扣」，經林姓總經理與塗裕盛討價還價，最終議定支付總計畫經費的10％（約190萬元）。

2014年到2017年間，塗裕盛前後8次以同樣手法，向石資中心索討計畫回扣804萬餘元，審理時，塗男坦承部分犯行。

法官認為，塗男當時身為立法委員廖國棟的特別助理，本應奉公守法、廉潔自持，竟利用自己工作上因親近於掌握審核相關經費執行情形，一旦知悉石資中心取得經濟部技術處各項研究案、工研院提供贊助或他人取得農委會漁業署研究案等情，遂要求林姓總經理等人，配合自各項經費中詐領款項為自己所有，所為甚為惡劣，因此判處塗男徒刑6年。