計畫主持人雲科大王新衡教授展場解說導覽。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府文化局長盧怡君參觀嘉義人嘉義事在地故事巡展內容。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義人嘉義事在地故事巡展。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府文化局結合民族國小、世賢國小及嘉義大學附設實小，舉辦「2023嘉義人‧嘉義事在地故事巡展」，有152張老照片、10項木都文化主題故事，在文化局圖書館以實體展示、電子相簿展出，還有「讀嘉故事工作坊」小旅行。

嘉市府文化局表示，此次展覽10項主題故事涵蓋製材業、阿里山林鐵、製材聚落、舊屋力、老醫館、宗教信仰、農林教育、木雕工藝、木業生活、地景與觀光，投映出嘉義人的木都生活面貌，並傳達多樣化的在地常民文化。

嘉市府文化局長盧怡君表示，此次展覽委託國立雲林科技大學共同策畫，以多元角色的觀點來訴說嘉義的故事，從具有共同歷史記憶與回憶的老照片，至探索嘉義木都文化書寫，巡展首站是文化局圖書館，接下來會到民族國小、世賢國小與嘉大附小的圖書館展出。

各場次故事巡展將同步舉辦「讀嘉故事工作坊」，以走讀小旅行，實境參訪體驗，首場由阿里山世界遺產協會郭盈良理事長帶領，從嘉義市政府文化局出發，沿途走訪嘉義製材所、阿里山森林鐵路車庫園區、嘉邑北門上帝廟等處。