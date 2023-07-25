據北京市第三中級人民法院消息，今天開庭審理上訴人吳亦凡強姦、聚眾淫亂一案。因涉及被害人隱私，案件依法採取不公開開庭審理方式。前EXO成員、大陸男星吳亦凡（Kris）去年因涉強姦罪及聚眾淫亂罪等多項罪名，遭判13年有期徒刑。

持有加拿大國籍的大陸藝人吳亦凡曾為頂流小生，粉絲無數，但在去年被網紅都美竹爆料「性侵未成年」以及「酒桌選妃」等行為，讓他遭到檢方調查。

2022年11月25日，北京市朝陽區人民法院對本案作出一審判決，對被告人吳亦凡以強姦罪判處有期徒刑11年6個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑1年10個月，數罪併罰，決定執行有期徒刑13年，附加驅逐出境。被告人吳亦凡不服，向北京市第三中級人民法院提起上訴。

消息稱，法院在開庭前依照相關規定通知了加拿大駐華大使館。案件審理過程中，依法保障了上訴人吳亦凡的各項訴訟權利。本案將依法擇期宣判。