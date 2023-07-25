彰化中興莊第1期工程修繕5處眷舍供青年進駐。（彰化縣文化局提供／孫英哲彰化傳真）

代表國內建築界最高榮譽的中華民國傑出建築師獎，今年第18屆得主由負責設計監造彰化中興莊眷村再造的建築師郭俊沛拿下。郭俊沛在彰化縣耕耘多年，除參與多案公共建設的規畫設計、監造外，也長年協助彰化文化資產修復，目前投入中興莊再造，讓人對中興莊的未來風貌充滿期待。

內政部營建署舉辦的中華民國傑出建築師獎是國內建築界的最高榮譽，除肯定建築師的卓越成就外，也鼓勵新生代建築師透過不斷精進建築專業，持續發揮所長，引領建築界朝國際發展。第18屆傑出建築師得奬者日前出爐，由郭俊沛拿下。

彰化縣文化局指出，這項臺灣建築界最高榮譽不僅肯定郭俊沛個人的才華和努力，也凸顯郭俊沛在彰化縣文化資產修復保存和再利用方面的卓越成就，其設計作品遍布全臺，曾獲得建築園冶獎、國家卓越建設獎金質獎、兩岸四地建築設計大獎優異獎、臺灣建築獎佳作獎、綠建築優良設計獎等。

郭俊沛除參與多案學校、景觀設施等公共建設的規畫設計、監造外，也長年協助彰化文化資產修復，曾參與的場案包括國定古蹟鹿港龍山寺，縣定古蹟彰化市武德殿和鹿港丁家古厝，歷史建築如永靖魏成美公堂、彰化公會堂（現為彰化藝術館）、鹿港公會堂和聚落建築群彰化中興莊等。

彰化中興莊是全國13處眷村文化保存園區之一，郭俊沛2007年開始研究昔日有大刀武術眷村稱號的中興莊，除了建築物的調查，更自主拍攝眷戶的訪談與影像紀錄，珍貴的資料保留中興莊獨特的歷史故事，地方相當期待郭俊沛主導下的中興莊再生計畫，未來能為彰化拿下代表性的建築獎項。