電子股仍是多頭要角，占大盤資金比重近75％，今天在電子股領軍下，再度放量演出。台積電(2330)、鴻海(2317)分別收漲1.97％及3.7％，穩定大盤指數，中小型股以上市櫃AI相關的資訊服務、數位雲端類股表現最佳，精誠(6214)、邁達特(6112)、智聯服務(6751)、伊雲谷(6689)、宏碁資訊(6811)、東捷資訊(6697)都呈現強漲表現，上市資服類股漲幅5.34％居各類股之冠。生技展本周開展，葡萄王(1707)、科研(1786)、晉弘(6796)、明基醫(4116)、鈺緯(4153)、安克(4188)、明達醫(6527)、長佳智能(6841)、商之器(8409)多頭簇擁。

加權指數重新站上所有均線，日KD向下開口收斂，成交金額連續三天突破4000億元，量價呈現多頭格局，再戰前高機率大。惟指數接近前高，震盪難免，美聯準會升息在預期之內，且本周AI重量級大廠Microsoft、Google、Meta都將在本周公布財報，激勵效果仍有，但也需留意美股漲多修正。