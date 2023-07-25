一名女子近日和男友到日本旅行，行前答應親友幫扛15支吹風機回台，事後又買了10顆水蜜桃和2串葡萄，兩人在當地鬧得不愉快，女子昨晚更新貼文表示，買的10顆水蜜桃退貨不成，只好跟男友一起分食解決，事後他們一起去吃拉麵，她拒絕單獨點一碗，要求男方借她吃幾口遭店員注目，讓她氣得說「我有做錯什麼嗎？只吃幾口該不算共食吧！」

原PO昨（24）日於《爆料公社》指出，趁男友還沒起床，她帶著10顆水蜜桃到購買的商家，用Google翻譯向老闆表示，包裝都沒有破損為由退貨，她跟老闆盧了一個小時仍遭拒，她返回飯店要求男友一起吃水蜜桃，但男友說只能幫忙吃2顆，讓她直呼「我吃8個很膩吧！」

原PO表示，中午男友帶她到拉麵店用餐，她肚子不餓，希望男友的拉麵能借她吃幾口嘗味道，但男友認為這行為對店家很不禮貌，卻又拗不過她的要求，她吃了幾口後說「吃起來很普通，還好我沒點，湯還非常鹹！而且我在吃的時候，店員還一直盯著我看，是我做錯什麼了嗎？只吃幾口一該不算共食吧！真的不知道為什麼要來吃像鹽巴的拉麵。」

吃完拉麵後，男友又帶她逛動漫店，買了一個公仔送給原PO，她超級嫌棄「有夠醜還像嬰靈，男友說很可愛，到底是我眼睛有問題，還是他有問題？」她想趁男友不注意時把公仔丟掉，「畢竟真的很浪費行李空間，大家可以給我建議嗎？」

但PO文曝光後，網友一致認為是創作文，「看到這集，認真肯定是創作文」、「不會有人這麼白目吧！決定棄劇」、「越看越覺得是創作文」、「是不是沒靈感了？劇情枯燥乏味啊，那個娃娃看起來就像瞎掰出來的」、「這應該是創作文吧！有這麼令人傻眼的人嗎？」