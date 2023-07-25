日本某節目分享一對日本夫婦用「偽中文」對話的內容，在推特上被轉發引起熱烈討論，吸引超過20萬人狂讚、3萬多人轉發，不少網友看完對話截圖大讚，這對夫妻好可愛，更有母語是中文的網友笑說，日文的漢字出乎意料的好懂。

一名網友最近在推特上面分享，日本一對夫婦使用「偽中文」聊天，從對話截圖中可見，夫妻對話全部都只用日文的漢字，沒有打任何的假名，因此乍看之下，很像是兩人是用中文在溝通。

只見這位日本人妻先用日文的漢字傳訊息問「「貴樣本日何時歸宅？（你今天幾點回家？）」而她的老公見狀也只用漢字回應「「我七時退勤予定（我預計7點下班）」並詢問老婆「本日晚飯何？（今天晚餐吃什麼？）」

日本人妻表示她正在做麻婆豆腐，結果下秒就傳了一長串的漢字訊息說「大事件發生！家豆腐無！豆腐無！豆腐皆無，我今朝味噌汁作成豆腐使用濟忘卻現實的事實動搖。（大事發生了，家裡沒有豆腐，我忘了早上煮味噌湯的時候就用完了。）」而暖心的老公看完連忙表示，他下班後可去超市購買。

沒想到快下班的時候，老公突然傳訊息道歉說，「陳謝！予想外殘業，我退社遲延，豆腐購入不可。（抱歉！突然要加班，沒辦法買豆腐了）」最後麻婆豆腐變成只有絞肉與湯汁的料理，而夫妻倆吃完晚餐以後也透露，麻婆豆腐的精隨真的是豆腐。

可愛的對話引起網友討論，吸引了20多萬人狂讚，「好可愛的對話方式」、「日文的漢字出乎意料的好懂」。更有母語是中文的網友笑說，看到「家豆腐無！豆腐無！豆腐皆無！」雖然正確的中文絕對不是這樣說，但這個寫法超有聲音。