中度颱風杜蘇芮來勢洶洶，岸巡人員針對花蓮縣府公告畫定沿海禁（限）制區域拉設封鎖線。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

中度颱風杜蘇芮來勢洶洶，持續靠近台灣，花蓮今天上午已陸續出現高逾2米的長浪。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

中度颱風杜蘇芮來勢洶洶，持續靠近台灣，花蓮今天上午已陸續出現高逾2米的長浪，隨中央氣象局下午2時30分發布陸上颱風警報，花蓮縣政府同時也公告畫定縣內海岸、海港及港埠等區域範圍為禁（限）制區域，岸巡人員已在水上遊憩熱點及景點拉設封鎖線，擅闖經勸導不離去者，最高可處25萬元罰緩。

花蓮沿海受中颱杜蘇芮外圍環流影響，今天上午已陸續出現強陣風及長浪，隨縣府下午2時30分公告畫定「本縣海岸、海港及港埠」等區域範圍為禁（限）制區域，海巡署東部分署第一二岸巡隊則陸續前往崇德海灘、七星潭、太平洋公園及石梯坪等熱門旅遊景點及區域，拉設封鎖線執行管制工作。

岸巡人員考量觀浪民眾安危，在拉設封鎖線時，也陸續勸離現場民眾，提醒他們切勿海邊及跨越封鎖線，避免發生意外。

第一二岸巡隊呼籲民眾，颱風期間切勿前往岸際逗留及觀浪，以防憾事發生，若民眾在發布禁（限）制公告期間，擅闖管制區域經勸導不離去者，將依違反《災害防救法》處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

另外，花蓮縣警局各分局已針對駐地及排水設施進行檢查及整備，測試發電機的啟動並備足油料，同時加強巡邏查察轄內易積水及土石崩落路段，且向轄內民眾宣導「防颱6式」，包含固定門窗及招牌、避免外出、清淤排水、注意氣象、儲備防颱用品及提早疏散避難等，藉此讓災害降到最低。