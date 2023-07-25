國軍第四作戰區因南部地區恐受杜蘇芮颱風影響，將帶來豪大雨，，已編組1160員官兵及完成3.5T載重車、抽水機、AAV-7及膠舟等裝備6類73輛等各型車機具待命支援。（國軍提供／林雅惠高雄傳真）

國軍第四作戰區因南部地區恐受杜蘇芮颱風影響，將帶來豪大雨，，已編組1160員官兵及完成3.5T載重車、抽水機、AAV-7及膠舟等裝備6類73輛等各型車機具待命支援。（國軍提供／林雅惠高雄傳真）

杜蘇芮颱風暴風圈逐漸逼近台灣，國軍第四作戰區因南部地區恐受杜蘇芮颱風影響，將帶來豪大雨，甚至強降雨，恐造成淹水、道路坍方、土石流等災害發生，已編組1160員官兵及完成3.5T載重車、抽水機、AAV-7及膠舟等裝備6類73輛等各型車機具待命支援。

第四作戰區表示，因應陸上颱警報發布，對南部地區威脅增加，作戰區除派遣聯絡官進駐臺南、高雄及屏東縣市政府災防中心，並已完成兵力預置規畫及救災機具整備，續依國防部指導，將演習兵力轉換為救災兵力，指導各災防區依計畫協力災防任務。

第四作戰區指出，目前作戰區置重點於屏東縣提升為一級，高雄市及臺南市政府二級災防應變機制，派遣聯絡官、情蒐官進駐災防中心及鄉鎮區公所，確保災防任務執行順遂；另針對地區內災情潛勢區，完成預置兵力派遣規劃。

第四作戰區強調，面對颱風威脅，除完成應變計畫，兼顧災防任務及部隊訓練，後續仍將秉持「作戰為背景、訓練為著眼」指導，強化部隊戰力，守護家園，確保人民生命財產安全。