罹難者的同學PO出合照，並留下「我最好的朋友全走了」悼念，令眾人感到不捨。（合成圖／取自微博）

黑龍江省齊齊哈爾市第34中學體育館屋頂23日下午發生坍塌意外，當時這所學校的女子排球隊正在館內訓練，最終造成11人死亡。一位死者的同學則PO出合照，並留下「我最好的朋友全走了」悼念，這句話也成熱搜關鍵詞，令眾人感到不捨。

綜合媒體報導，事故發生時這所學校的女子排球隊正在體育館內訓練，館內共有19人，其中4人自行脫險，15人被困，最終確認有11人死亡。經現場初步調查，與體育館毗鄰的教學綜合樓施工過程中，施工單位違規將珍珠岩堆置體育館屋頂，因受降雨影響，珍珠岩浸水增重，導致屋頂荷載增大引發坍塌，詳細事發原因則仍在進行中。

此事引發議論，其中有位當天因在家養傷而未一起練習的同學在微博上PO出合照，並寫下「那一刻我想的都是我們，可是我早就把你們當成家人了啊。別忘了我，要記得想我」，並悲痛表示「我最好的朋友全走了」、「早就是我的家人了，每天一起上下學、喝奶茶、吃甜品，無話不談，為什麼不把我也一起帶走」。

這番話令許多網友大感不捨，並紛紛回文打氣，並表示「睡上一覺，明天又是新的一天，你要好好的」、「抱抱妳，一定要堅持住」。而「我最好的朋友全走了」也成為微博熱搜，許多網友表示「看見這句話都想掉眼淚，日夜並肩作戰的隊友，那真的就是一家人啊」、「這句話比什麽都殺人心！花兒一樣的年紀，還沒開始享受人生」、「雖然我們無法完全體會當事人的那種痛苦，當我們還是能感受到文字上透露出來的那種悲傷」。