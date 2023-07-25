張立昂（右）把前輩湯志偉視為表演上的養分。（三立提供）

林煒（左）劇中和沈孟生（右）起衝突，孫沁岳（中）趕緊將兩人拉開。（三立提供）

張立昂在三立、華視8點愛情喜劇《鬼之執行長》中為了劉奕兒向林煒下跪，人生第一次演下跪橋段，他感到震撼說：「這不是只有古裝劇或宮廷劇才有的橋段嗎？」

這次和花系列三位老戲骨林煒、湯志偉及沈孟生合作，張立昂笑說因為小學畢業就離開台灣，沒有看過花系列，「我覺得很榮幸可以跟這些前輩學習，因為其實他們都很照顧我，特別是在看我演戲的時候。」像湯志偉就會說：「立昂你的嘴巴可不可講話更清楚一點？」教他一些講話的方式。

張立昂和湯志偉、林煒都是第二次合作，和林煒演父子，2人第一天拍戲就是張立昂挨罵，「像被自己的爸爸罵一樣，會產生叛逆的心情，很入戲。」父子倆也有哭戲，林煒的演出讓他「驚豔」。張立昂和湯志偉熟識後，發現有滿多共同興趣，「因為他在開創元宇宙的東西，跟我鑽研科技產業有關，聊得很開心。」

而沈孟生廚藝一流，他常帶自己煮的食物給大家吃，張立昂吃過他煮的牛肉麵，讚不絕口，「他們都是溫暖的前輩，也都是我戲劇上的養分，很感謝有這個機緣，可以跟他們合作，在他們身上學習、結緣。」這次演出有大家的幫忙讓他表演起來很自在，「角色有調皮搗蛋的一面、也有很走心、善良的一面，怎麼樣在這些情緒之間流轉，同時把台詞講得很自然，是我目前給自己最大的功課。」