德國經濟部表示，該筆資金將從2024年起，從「氣候與轉型基金」中提撥，該部補充稱，只有在獲得歐盟執委會批准之後，該基金才能為個別的計畫提供資金。

據推估，該200億歐元將主要對半導體大廠在德國的設廠投資，提供鉅額補貼。

德國經濟部稱，台灣的台積電(2330)已經表達了在德國投資半導體生產設備的興趣，經濟部正就一項投資決議，與台積電進行密切的接觸。

在上個月，德國政府同意對美國的英特爾提供價值近100億歐元的補貼，讓英特爾在東部大城Magdeburg市建造兩座工廠。