德國經濟部表示，該筆資金將從2024年起，從「氣候與轉型基金」中提撥，該部補充稱，只有在獲得歐盟執委會批准之後，該基金才能為個別的計畫提供資金。
據推估，該200億歐元將主要對半導體大廠在德國的設廠投資，提供鉅額補貼。
德國經濟部稱，台灣的台積電(2330)已經表達了在德國投資半導體生產設備的興趣，經濟部正就一項投資決議，與台積電進行密切的接觸。
在上個月，德國政府同意對美國的英特爾提供價值近100億歐元的補貼，讓英特爾在東部大城Magdeburg市建造兩座工廠。
德國經濟部周二指出，德國政府計畫在未來幾年對半導體產業投資約200億歐元(約221.5億美元)。目前該國供應鏈脆弱，而且依賴南韓和台灣提供晶片，引起了該國越來越多的擔憂。
德國經濟部表示，該筆資金將從2024年起，從「氣候與轉型基金」中提撥，該部補充稱，只有在獲得歐盟執委會批准之後，該基金才能為個別的計畫提供資金。
據推估，該200億歐元將主要對半導體大廠在德國的設廠投資，提供鉅額補貼。
德國經濟部稱，台灣的台積電(2330)已經表達了在德國投資半導體生產設備的興趣，經濟部正就一項投資決議，與台積電進行密切的接觸。
在上個月，德國政府同意對美國的英特爾提供價值近100億歐元的補貼，讓英特爾在東部大城Magdeburg市建造兩座工廠。
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