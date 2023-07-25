由於醫療科技的進步，人的壽命大幅延長，但若罹患晚期癌症，或無法治癒的重病時，病人的生活品質較壽命長短更為重要，臺大醫院自民國84年率全國公立醫院之先，成立首個緩和醫療病房後，至今已照顧逾萬名癌末病人，台大醫院將於周四（27日）上午舉辦記者會，分享及說明生命最後的完整照護。

臺大醫院表示，該於1995年創院一百週年之際，率全國公立醫院之先，成立第一個緩和醫療病房，至今已照顧過超過萬名以上的末期病人。健保於去年再度放寬安寧緩和醫療給付對象，讓包括老衰及更多的非癌症末期病人也可以得到安寧緩和療護的照顧。而安寧緩和療護團隊成員包括醫師、護理師、社工師、臨床心理師、臨床宗教師、音樂及藝術治療師、志工等，一起提供末期病人及家屬身心靈的整體性照顧，不是放棄治療，更不是負面消極的照護。

安寧緩和療護的理念與家庭醫學強調全人醫療的核心價值完全契合。緩和醫療病房不僅是提供臨床照護，也是讓醫學院學生學習全人照護理念的重要場域，目前醫學系及護理學系等學生皆會來到緩和醫療病房，以病人為師，學習生命末期照護。

台大醫院表示，安寧緩和療護強調以病人為中心，不只重視病人身體的痛苦，也注重心理、社會及靈性的痛苦，讓病人及家屬過得有尊嚴，尊重每一位病人的文化背景及價值觀給予最適切的照護。