花蓮市南濱出海口已出現湧浪，海警已發布，民眾勿靠近。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

颱風來勢洶洶，花蓮人口最多的花蓮市，設置10座抽水站，花蓮市長魏嘉彥前往南濱抽水站了解機組運作情形，並指示清潔隊持續巡查低窪地區清溝作業，確保水利設施發揮正常運作，嚴防颱風可能帶來的強烈風雨。

今年第五號颱風杜蘇芮，移動路徑雖漸往南修正，但強度未減弱，挾帶的風雨不可輕忽，市公所確保花蓮市10座抽水站正常運作，另外全市路樹修剪、雨水下水道以及各抽水站調節池的清淤作業，花蓮市公所都上緊發條戒備。

市公所工程隊長余世崘說，工程隊人員已確認抽水機組運作正常，南濱抽水站新站共有5座抽水機組，每組每秒可抽取6立方公尺的水量，搭配舊有南濱抽水站6座每組每秒抽取3立方公尺的水量，全站總抽水容量每秒可達48立方公尺，在大水期間迅速發揮抽水救災功能。

花蓮市共有明禮、萬壽、國盛、三仙溪、國強、福興、中正、菁華簡易抽水設備等，以及南濱舊抽水站和南濱新建抽水站共10座抽水站，此外，備有12座移動式抽水機，以供低窪、易淹水地區的預布整備，將發生災情的可能性降至最低。

因颱風持續靠近台灣，花蓮已出現高逾2米的長浪，中央氣象局下午發布陸上颱風警報，花蓮縣政府同時也公告畫定縣內海岸、海港及港埠等區域範圍為禁（限）制區域，岸巡人員已在水上遊憩熱點及景點拉設封鎖線，擅闖經勸導不離去者，最高可處25萬元罰緩。