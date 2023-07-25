在印中邊界爭議談判陷入僵局之際，印度國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）昨天在南非約翰尼斯堡與中共最高外交事務官員王毅會面，強調應解決邊界爭議，讓雙邊關係儘快正常化。

印度外交部今天發布聲明，稱多瓦爾24日在約翰尼斯堡（Johannesburg）出席金磚五國（BRICS）國安顧問會議，於場邊與中共中央政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面。

聲明說，多瓦爾告訴王毅，印中實際控制線（LAC）西段沿線一帶的狀況自2020年以來持續惡化，已腐蝕兩國戰略互信以及政治、民間關係。

多瓦爾強調兩國全面解決邊界對峙及恢復邊境平靜的重要性，以排除讓雙邊關係恢復正常的障礙。

根據聲明，多瓦爾與王毅同意，印中雙邊關係的好壞，足以影響對兩國、所在區域乃至於全世界的局勢。

另根據新華社報導，王毅在會中呼籲雙方「克服干擾困難，推動兩國關係早日重回健康穩定發展軌道。」

王毅也提到，中國不尋求霸權，願與包括印度等發展中國家把國際秩序推向更加公正合理的方向。

7月14日，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）也曾在雅加達與王毅會面，雙方同意儘快就邊界問題舉行下一輪軍長級會談。

2020年5月，印度和中國邊防人員互指對方違反邊境協議而在拉達克（Ladakh）發生對峙，同年6月在加萬谷（Galwan Valley）爆發流血鬥毆，緊張關係延續迄今，雙方在邊界沿線部署重兵、改善基礎設施，近來更互逐對方的記者。

此外，印度也加強與美國、法國等西方陣營的安全合作，提升與中國對抗的軍事能力。

兩國迄今進行了18輪軍事會議，但因中國拒絕把部隊撤回衝突爆發前的駐紮位置，後幾輪談判幾無進展。為此，新德里幾乎斷絕與北京的雙邊政治往來，強調唯有在邊境情況恢復正常之後，兩國關係才可能正常化。