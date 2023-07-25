移民署北區事務大隊新北市專勤隊4名科員，24日前往五股區中興路三段查緝逃逸移工，葉姓雇主為掩護移工逃離，持短刀、石塊作勢攻擊專勤隊科員，甚至操作怪手砸毀移民署公務車，衝突過程中，2名科員受到輕傷。

新北地檢署今複訊後，認為葉姓雇主涉嫌暴力便利脫逃、殺人未遂、恐嚇、毀損公物、妨害公務等犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人、反覆實施恐嚇行為及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

移民署強調，查緝非法外來人口是移民署法定職責，將持續嚴正執法，對於任何挑戰公權力及攻擊執法人員之行為，必定依法究辦。