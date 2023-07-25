在好市多買東西，離開賣場前記得清點數量，一名女會員日前在好市多購買一整箱3組科克蘭鮮奶回家，總共6瓶，沒想到回家打開發現少一瓶，氣得罵「居然中招了，下次真的要點清楚再走。」貼文PO出後，引起網友討論好市多的檢查機制，大嘆結帳跟門口人員核對都形同虛設。

好市多科克蘭鮮奶2瓶為一組販售，原PO日前在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，幫朋友代買搬了一整箱科克蘭鮮奶回家，總共要有6瓶，結果回家幫忙放冷藏時只剩下5瓶，直呼是誰心機那麼重，拿了箱子內角的1瓶，還把中間正面補上，「居然中招了，下次真的要點清楚再走」，呼籲大家千萬不要相信鮮奶箱子正面看到的情況。

消息一出，引起許多網友討論，其中有人指出這狀況已不是第一次發生，「前幾天去買一箱，門口的核對人員還很細心的幫我們再檢查一下是不是6瓶，她說因為有人只拿到5瓶」、「這個代表這種事情很常發生」、「我也遇過一次，馬上打去好市多反應，客服有說下次去可以補一瓶」。

還有人質疑，「結帳時應該就要發現了，結帳人員也太草率」、「結帳的時候理論上每一瓶都會清點」、「不太可能，結帳時會對一次，出門口的時候也會再對一次」、「結賬人員沒檢查」、「所以這2關都等於虛設了」。