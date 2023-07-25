日前(7/23)，第五屆海峽兩岸大禹文化交流活動暨2023年大禹誕辰祭祀典禮在四川北川隆重舉行。此次活動以「尋根大禹故里，傳承中華文明」為主題，旨在弘揚中華傳統文化，吸引近千位嘉賓以及兩岸各界代表齊聚大禹故里北川，共同祭祀大禹誕辰4150周年。

大禹為中華民族千古傳頌的治水英雄，對於中華文化的流傳影響深遠。每年這個時節都會舉行盛大祭典，包含恭讀祭文、行禮、頌歌祭舞等，用傳統祭祀禮儀表達對大禹的崇高品格及偉大精神的至高敬仰，同時弘揚其「公而忘私、艱苦奮鬥、科學創新、民為邦本」的精神。

四川綿陽北川羌族自治縣禹王廣場舉行兩岸大禹文化交流祭拜活動。(圖/主辦方提供)

大禹第143代嫡孫姒家明表示，大禹事蹟已流傳四千多年，其努力不懈、堅毅不拔的民族精神，激勵著大禹後人將其傳承且發揚。台灣師範大學教授、台北市夏氏宗親會成員夏學理表示，在典禮現場他深切感受到中華民族心懷感激、飲水思源的文化蘊涵，期望持續傳承這樣的美德。

依傳統羌族舞蹈之祭祀禮儀向大禹塑像行禮祭拜。 (圖/主辦方提供)

北川作為大禹的誕生之地，近年來一直積極地弘揚大禹為民奉獻的精神以及傳承禹羌文化，舉辦祭祀等傳統活動。大禹祭祀更獲得大陸國家級、省級非物質文化遺產的認可，帶動地方文化發展。

活動中，台灣立委高金素梅則透過視訊與北川學生們交流互動，親切地關心他們的學習和生活，並鼓勵同學們積極向上、認真學習。而其長期資助北川20名貧困學童已15年，累積發放愛心助學金100多萬元人民幣。如今，受資助的20名學子中，有16名已完成學業，期望未來能將受助於高金素梅的愛心傳承延續。

立委高金素梅捐贈獎助學金給北川穿在汶川地震中受災學子。 (圖/主辦方提供)