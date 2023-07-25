張鈞甯是演藝圈著名的氣質女神，日前以《查無此心》角逐台北電影獎影后，她為戲剪短髮，還瘋狂瘦身，瘦到人生巔峰僅43公斤，因工作常台灣、大陸兩邊跑的張鈞甯，近日則把握空檔到沙灘放鬆，隨興戴眼鏡、漁夫帽曬日光浴，她肌膚水嫩和四肢超纖細，完全看不出是40歲的熟女。

張鈞甯昨（24日）晚在微博分享一系列海邊出遊照，並發文：「工作前夕閒暇之餘海島上開啟放鬆的一...小時！感受來自海島的陽光、沙灘、還有美食、美（酒）～啊哈哈哈哈！」只見張鈞甯隨興穿深藍色無袖上衣、戴眼鏡、漁夫帽曬日光浴，開心直呼：「藍天白雲和沙灘」、「沉浸在陽光的擁抱下」、「海邊超治癒」。

保養有術的張鈞甯肌膚水嫩，完全沒看到細紋，且四肢白皙又纖細，完全看不出是40歲的熟女，網友紛紛留言驚呼：「白到發光」、「這個皮膚緊緻度！！！慕了慕了」、「太瘦了」、「姐姐 太美了吧，皮膚狀態太好了」。

其實這不是張鈞甯第一次公開素顏，熱愛運動的她，常到戶外跑步、游泳、爬山，也不吝嗇分享素顏運動照，儘管胭脂未施，張鈞甯五官依舊清秀，且膚質超水嫩、還會發光，極佳狀態超不科學。

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