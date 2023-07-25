力成今年第二季實際營收及獲利略優於原先的預期，主要原因為急單彌補產品庫存組合的不足。展望今年營運，仍維持一季比一季好的看法，但受下列不確定因素影響，需求全面反彈可能會延遲到2024年上半年。

力成今年在資本支出會採取保守的策略，嚴格控制成本，不過相信景氣在2024、2025年會有不錯的反彈力道。

力成董事長蔡篤恭提到，大陸經濟復甦未如預期，替代市場的開發需要時間，庫存調整時程比預期還長，在庫存調整時間不確定下，恐嚴重影響製造供應鏈的運作。

AI題材今年強勢發酵，科技運用的改變正影響著產業結構及供應鏈技術的變化，新運用市場成長的規模是否可以彌補既有市場的衰退？董事長認為，看好AI趨勢，也是唯一看到成長區塊，但以現階段AI要取代手機等衰退區塊仍遙遠。力成也強調，為迎接產業結構轉型的需求，經過多年努力下，力成是少數具備全方位先進封測技術的OSA。