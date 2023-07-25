國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長、前國安會秘書長金溥聰，今（25）日砲轟同黨北市立委參選人羅智強，指他提出的政黨輪替大聯盟「助他人威風」，自己「看不起一些在最安全地區還在搞這些東西的人」。對此，羅智強也於臉書發文回應，對於金溥聰的批評指教，「概括承受、虛心反省」，引發討論。

金溥聰今在廣播節目《蘭萱看世界》直言，羅智強提出的政黨輪替大聯盟，是助他人威風，長他人志氣。他指出，在全代會後，侯友宜等於國民黨，國民黨執政等於走上正道，執政大聯盟卻不斷把民眾黨總統參選人柯文哲抬高，邏輯是徹底錯誤。

羅智強今在臉書發文表示，會概括承受且虛心反省金溥聰的批評指教。他有2點要補充說明：1. 「政黨輪替大聯盟」其實就是國民黨主席朱立倫主張的「非綠、執政大聯盟」，只是用詞不同，目標都是希望為侯友宜找到勝選的路徑，為台灣人民努力完成政黨輪替、下架民進黨的任務。

2. 「在野大決選」是律師陳長文的卓見，他認為這的確不失為回應期待政黨輪替、台灣主流民意的好方法，但如果金溥聰不認同陳的主張，他予以尊重。

羅智強表示，國民黨、侯友宜、朱立倫、金溥聰加油，大家要一起努力，幫助國民黨重返執政，以實現第四次政黨輪替。