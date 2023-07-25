國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰今接受專訪時，點名立委參選人羅智強高喊「政黨輪替大聯盟」傷害士氣，更批評羅「看不起他在最安全的地方（選區）搞把戲」。對此，羅智強直言，政黨輪替大聯盟就是黨主席朱立倫主張的非綠大聯盟、執政大聯盟，目標希望為侯友宜找到勝選路徑，完成政黨輪替、下架民進黨任務。

羅智強表示，金溥聰為侯友宜操盤總統大選，勞心勞力，他完全可以體會金溥聰操盤的重任，對於金溥聰的批評指教，他概括承受、虛心反省，僅有二點補充說明。

羅智強指出，第一「政黨輪替大聯盟」其實就是黨主席朱立倫主張的「非綠大聯盟」、「執政大聯盟」，只是用詞不同，目標都是希望為侯友宜找到勝選的路徑，為台灣人民努力完成政黨輪替、下架民進黨的任務。

羅智強表示，第二「在野大決選」是教授陳長文的卓見，他認為這的確不失為回應期待政黨輪替、台灣主流民意的好方法，但如果金溥聰不認同陳長文的主張，他尊重金溥聰的意見。

羅智強直呼，「國民黨，加油！侯友宜市長，加油！朱立倫主席，加油！金溥聰執行長，加油！」強調一起努力幫助國民黨重返執政，實現第四次政黨輪替。