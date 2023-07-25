NVIDIA Grace CPU超級晶片滿足最具挑戰性的人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、雲服務和超大規模應用而打造設計，其搭載144個Arm Neoverse V2 CPU核心連接LPDDR5X記憶體，能支援高達每秒1 TB頻寬，提供卓越性能、領先業界的能源使用效率和高效記憶體頻寬連線能力。

此外，為了滿足當今最複雜、要求最嚴苛的生成式AI和加速HPC工作負載需求，NVIDIA全新Grace Hopper超級晶片，透過其NVLink-C2C晶片互連技術，將NVIDIA的Grace CPU和Hopper GPU結合在一起，提供高達900GB/秒的頻寬傳輸性能，比傳統加速系統中標準PCIe Gen5通道的頻寬高出7倍以上。

系微透過與NVIDIA緊密的合作關係，提前取得Grace和Grace Hopper超級晶片的硬體，在擁有超前部署的優勢下，開發出安全、可客製且功能豐富的InsydeH2O UEFI BIOS和基於OpenBMC的Supervyse OPF BMC韌體解決方案。

系微首席市場營銷總監Stephen Gentile表示，系微為這些解決方案做好韌體技術的準備，並能提供客戶全面性的服務支援，協助充分利用超級晶片的運算效能優勢，以應對包括人工智慧、機器學習和大數據分析等在內的現代工作負載，並滿足超級運算資料中心的快速不斷增長需求。