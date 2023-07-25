彭博社報導，德國政府將撥款200億歐元支持在地的半導體製造，以確保關鍵零組件供應無虞。參與協商的知情人士透露，柏林當局將在2027年底前將這筆資金分配給在德國投資半導體製造的國內外企業，目前已經同意補貼英特爾新廠100億歐元，而向全球晶圓代工龍頭台積電(2330)和德國本地廠英飛凌（Infineon Technologies AG）提供70億歐元的設廠補助計畫也正在協商中，這表示還有30億歐元的補貼可用於其他項目，在德國製造晶片的其他公司可望受惠，如格羅方德和德國供應商博世（Robert Bosch GmbH）。

消息人士並透露，德國政府與台積電在德勒斯登（Dresden）建廠的協商已經進入最後階段，台積電預計將投資100億歐元，最多可獲得德國政府50億歐元補貼。

格羅方德執行長Thomas Caulfield在接受英國《金融時報》訪問時表示，該公司歡迎「在公平競爭環境下」的競爭，而柏林當局向台積電提供這些資金將不利於競爭。

格羅方德目前是全球第四大晶圓代工廠，僅次於台積電、三星電子和聯電。

Caulfield表示，如果一項補貼讓一家占有主導優勢的公司得到不成比例的好處，這將造成依賴單一供應商、市場封鎖（market foreclosure）和削弱供應鏈韌性的風險。

對於Caulfield發表的言論，台積電表示不予置評。

德國政府發言人表示，所有政府資助仍待歐盟執委會批准。該機關將對補貼計畫進行審查，以確保「歐盟單一市場內的競爭不會因此遭到扭曲」。

雖然台積電始終就相關投資細節保持緘默，但業界普遍預期台積電將成為下一個宣布在德國東部進行大規模投資的國際企業，時間可能就在這幾周內。