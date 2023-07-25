全家便利商店本期(2023年5-6月)中獎發票，開出2組特別獎1000萬元，分別落在「全家」行勝店、雲林水林店，其中有消費者僅花費122元就幸運中大獎！

特獎200萬元則開出1組，幸運得主於「全家」中山捷運站店購買FamiCollection綠拿鐵等商品，僅花費92元就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，獎項分別於「全家」高雄星光店、新營車站店及楊梅金品店開出，最低僅花費58元購買FamiCollection天然水及鮮奶核桃麵包就成為頭獎得主。