全家便利商店本期(2023年5-6月)中獎發票，開出2組特別獎1000萬元，分別落在「全家」行勝店、雲林水林店，其中有消費者僅花費122元就幸運中大獎！
特獎200萬元則開出1組，幸運得主於「全家」中山捷運站店購買FamiCollection綠拿鐵等商品，僅花費92元就將200萬大獎抱回家。
頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，獎項分別於「全家」高雄星光店、新營車站店及楊梅金品店開出，最低僅花費58元購買FamiCollection天然水及鮮奶核桃麵包就成為頭獎得主。
全家便利商店本期(2023年5-6月)中獎發票，開出2組特別獎1000萬元，分別落在「全家」行勝店、雲林水林店，其中有消費者僅花費122元就幸運中大獎！
特獎200萬元則開出1組，幸運得主於「全家」中山捷運站店購買FamiCollection綠拿鐵等商品，僅花費92元就將200萬大獎抱回家。
頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，獎項分別於「全家」高雄星光店、新營車站店及楊梅金品店開出，最低僅花費58元購買FamiCollection天然水及鮮奶核桃麵包就成為頭獎得主。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。