減重是許多人努力追求的目標，但也有許多錯誤的迷思在流傳。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼就針對減重者常會有的3大疑問，包括綠拿鐵熱量、健康餐盤比例及喝冰水對減脂的影響進行解惑。其中醫師表示，綠拿鐵會因為食譜不同，在熱量上也差距甚大，不過他提醒平常就在吃健康原型食物者，其實沒有必要特別打成汁來喝。

蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文，闡述3個減重觀念。首先是討論度很高的綠拿鐵，他指出，綠拿鐵既然是食物就一定有熱量，其主成分是蔬菜跟水果，偶爾加入其它蛋白質，例如豆漿，或油脂類，像是堅果、酪梨等，依照食譜不同，熱量落差也會很大。

然而，蔡明劼並不認為綠拿鐵有何太神奇的功效，尤其平常就在吃健康原型食物者，其實沒必要特別打成一杯汁來喝。但如果用綠拿鐵來取代不健康的早餐，像是麵包、薯條或鐵板麵，倒是美事一樁。

其次，可以只靠吃健康餐盤比例，卻不精算熱量來減重？蔡明劼表示，是可以的，因為健康餐盤就是用具體化的分隔，引導均衡攝取各大類食物。此外也要注重食物的選擇，避開飲食地雷，攝取的熱量自然會減少，就不需要用到計算熱量。

最後，喝冰水對減脂是否有影響？蔡明劼指出，就科學角度而言，身體必須把喝下肚的冰水溫度提升到跟體溫相同，此過程會消耗熱量，所以理論上喝冰水有助減脂，雖然影響微乎其微。同樣道理，泡冷水澡、吹冷氣都可以增加熱量消耗，不過熱量的差異一樣很小，只要隨意吃幾口食物，就會補回來。所以想有效減脂，還是管住嘴巴較重要。