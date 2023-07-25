信邦去年稅後純益為28.81億元，較前年的23.32億元，呈年增23.54％，換算去年EPS達12.22元，以每股擬配發8.5元現金股利換算，派發率為69.56％，以25日收盤價347.5元換算，現金殖利率為2.45％。

《光電股》先進光前5月每股盈餘0.47元
《電子零件》保銳前5月每股淨損0.51元
《航運股》慧洋-KY處分船舶收益 6月每股稅前盈餘1.21元
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