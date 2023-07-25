信邦去年稅後純益為28.81億元，較前年的23.32億元，呈年增23.54％，換算去年EPS達12.22元，以每股擬配發8.5元現金股利換算，派發率為69.56％，以25日收盤價347.5元換算，現金殖利率為2.45％。
信邦訂8月31日除息
信邦（3023）25日召開董事會，決議派發現金股利近20.31億元，每股擬配發8.5元現金股利，寫下歷史新高，另除息交易日訂為8月31日，停止過戶期間為9月4日至8日，現金股利發放日為9月28日。
信邦（3023）25日召開董事會，決議派發現金股利近20.31億元，每股擬配發8.5元現金股利，寫下歷史新高，另除息交易日訂為8月31日，停止過戶期間為9月4日至8日，現金股利發放日為9月28日。
信邦去年稅後純益為28.81億元，較前年的23.32億元，呈年增23.54％，換算去年EPS達12.22元，以每股擬配發8.5元現金股利換算，派發率為69.56％，以25日收盤價347.5元換算，現金殖利率為2.45％。
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