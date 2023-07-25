基隆市吉祥大樓管委會25日發函給市府，要求遷移杵在大樓正門口的行人垃圾桶，民眾認為會破壞風水。（張志康攝）

今年3月1日起，基隆市政府在基隆廟口等5處試辦增設行人垃圾桶，並加強取締民眾亂丟垃圾。但其中一處位於仁二路、愛三路口吉祥大樓前的行人垃圾桶，被民眾認為擋在大樓出入口，大樓管委會也認為會影響風水，25日發文要求市府遷移。

吉祥大樓管委會總幹事游茗任表示，市府在設置行人垃圾桶前，沒有先跟大樓管委會先溝通。就直接在仁二路的大樓出入口正前方，設置行人垃圾桶，讓大樓的住戶及商家一出門就看到垃圾桶，不少人都覺得煞風景。

游茗任說，吉祥大樓還有80餘戶商家，不少民眾都向管委會反映，認為行人垃圾桶正對大門口影響風水，而且也不美觀，決定於25日發文給市府，要求市府能夠盡速遷移這個行人垃圾桶。

游茗任表示，其實原本在地下道出口處，市府曾經設置有行人垃圾桶，但2021年市府將其拆除，反而造成地下道出口附近及大樓的髒亂。原本民眾也樂見市府重新設置行人垃圾桶，但就這麼放在大門口，總會讓人覺得不舒服。不管市府是向左移到地下道口，或是右移到靠近號誌燈桿處，都會比較適合。

基隆市政府今年2月28日發布，自3月1日起在市區觀光熱點設置5處行人專用垃圾桶，包括了廟口夜市前人行道、吉祥大樓地下道出口、金鷹銀樓旁邊、正祥復健診所人行道以及仁五路公車站，同時也設置監視器，加強取締亂丟垃圾。

不過這項政策也有不少爭議，包括金鷹銀樓及廟口前人行道，都在當地店家建議下，遷移到不影響民眾生意及便利性的地點。

據指出，環保局在廟口夜市最常被亂丟垃圾的區塊設置行人專用垃圾桶，包括廟口夜市前人行道、吉祥大樓地下道出口、金鷹銀樓旁邊、正祥復健診所人行道以及仁五路公車站等5處，並設置監視品加強取締亂丟垃圾，整頓廟口周邊環境。

基隆市環保局表示，目前還沒有收到這份函文，將會等收到公文後，進一步評估調整。不過環保局也表示，自今年3月設置行人垃圾桶開始，隨著清運垃圾次數增加，科技執法取締已達嚇阻作用，乾淨家園政策已初步取得成效，市府將會針對民眾的反映，進行滾動式檢討。