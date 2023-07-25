近期話題不斷的知名遊戲實況主「丁特」，今（25）日突在臉書就自己近期大力批評民進黨政府一事，發佈了「道歉」啟事，向民進黨網軍「求饒」，稱自己不敢再於公共場合罵政府。該則貼文引發網友熱議，有人更表示，身邊不少4年前投給總統蔡英文的人，決定明年要投給其他政黨。

丁特今在臉書發文指出，由於他近期常在網路直播期間批評政府，使民進黨的信譽受到選民質疑，實在是他的不對，因此發表了這則「道歉」聲明。丁特表示，希望側翼網軍大人有大量，不要再攻擊他，網路上可以查到，2014年太陽花學運期間，他曾發文力挺學運，並且一直罵國民黨到2020年，還因為罵前高雄市長韓國瑜，而與父親翻臉。

對此，大批網友在丁特的貼文留言表示，「我週邊一堆人當初都是投給蔡英文，現在都已經決定下次要換黨做」、「你慘啦！方丈為人很小心眼的」、「我喜歡這篇聲明，看得出來台灣的一個無官職平民對政府最深的恐懼」、「很棒知錯能改，切勿忤逆民進黨，沒有下次了」、「竟敢這樣批評朝廷」、「我為4年前投給小英向大家道歉，丁特加油」、「每次看到側翼群起而攻某件事情，就大概知道誰又說對了什麼」。