國民黨中評委邱復生證實，昨在中評會上提議將前高雄市長韓國瑜列入不分區立委第一位；媒體人張禹宣指出，不分區立委名單是國民黨的重要課題，這也是民眾黨主席柯文哲的弱項，藍營要透過不分區甚至未來當選的內閣名單，重新喚起國民黨能夠執政的印象，把選舉的戰局擴大，打團體戰。

張禹宣今( 25 日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，不分區不需要像區域立委一樣經營地方，台北市以外的區域立委光經營地方就累死了，組織經營非常綿密，很難在空戰上有所建樹，所以不分區在空戰上要與地方的區域立委做分工。不分區不是接受黨的恩澤，第一個是代表黨的進步價值，第二個就是空戰實力，要替總統候選人跟整個國民黨做空戰議題的攻防。

張禹宣認為，不分區名單會是國民黨最重要的課題，總統參選人侯友宜的現狀擺在這邊，若想感動選民，國民黨應該要把戰局擴大，今天所有的焦點都放在侯友宜身上，但要對決的不只是侯友宜而是整個國民黨，若未來當選了，還有整個行政院各部會首長6000個以上的職缺，國民黨應該透過不分區名單，重新喚起國民黨能夠執政的印象。

張禹宣也提到，這也是民眾黨主席柯文哲的弱項，民眾黨是一人政黨、柯文哲一人很強，撇除掉民意代表不談，就算柯文哲當選，行政院長、部會首長的缺，把整個民眾黨的人拉出來都填不滿，勢必要與藍營甚至綠營合作。

張禹宣表示，在這個況狀下，從不分區名單甚至是未來的內閣名單，國民黨要藉由這個機會把選舉打成「團體戰」，國民黨過去的不分區根本像是區域立委的名單，區域立委變成在做不分區的事情，完全相反，國民黨不能再把不分區名單當成地方派系綁樁或是酬庸分配的工具，該提誰就提誰，把有空戰能力、代表進步價值的人放在安全名單，讓他們能夠安心為黨打仗，再去估算現有實力的席次極限，把關鍵人物放到邊緣衝票。