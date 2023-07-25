過去3年受疫情影響，醫院配合國健署，在社區、衛生所不定期辦理乳癌篩檢，讓女性朋友就近檢查，有異狀再到醫院才不會拖延病狀。（李綜合醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中50多歲婦人日前透過乳房X光攝影發現胸部異狀卻不敢面對、一拖再拖，整天提心吊膽，經人鼓勵就醫復檢幸無大礙。駐診在大甲李綜合醫院的台中榮總乳房外科醫師楊捷儒提醒，乳癌篩檢能提早發現病徵，也避免整日提心吊膽，記得每2年定期檢查1次。

日前50多歲婦人進行乳癌攝影檢查發現異狀，因害怕患有惡性腫瘤，遲遲不敢面對真實病況，卻也整日患得患失、提心吊膽。經人催促、提醒，婦人再次就醫，最終檢查無事，才放下心中的大石頭。不過，另有名37歲的患者日前摸到胸部有硬塊，起初未在意，未料腫脹部位愈來愈大，就醫確定罹患癌症，轉診到台中榮總進行治療，幸好沒有拖延就醫造成病情惡化。

「乳篩有異狀就醫進一步檢查，患者比較安心，千萬不要拖。」楊捷儒指出，國健署提供的乳癌篩檢工具「乳房X光攝影」，可有效提早發現乳癌，能偵測出乳房鈣化點，尤其是發現無症狀的0期乳癌。她解釋，腫塊在還沒有變大前，超音波攝影很難發現，但是微小的鈣化點，透過乳房X光攝影皆會顯示。

楊捷儒表示，過去3年受疫情影響，不少民眾已逾2年沒有回到指定醫療院所進行檢查。醫院配合國健署，在社區、衛生所不定期辦理乳癌篩檢，讓女性朋友就近檢查，有異狀再到醫院才不會拖延病狀，每場次都有20位以上民眾利用。她呼籲女性朋友持續每2年接受1次乳房X光攝影檢查，及早發現、治療，避免整日提心吊膽。

李綜合醫院院長隋善中表示，醫院今年初跟中榮策略聯盟後，更多榮總醫師駐診，方便在地民眾看診，省去來回奔波。同時便利民眾轉診就醫，目前已經有不少成功轉診案例，從下個月起，將陸續新增骨科、肝膽腸胃科，強化海線的醫療資源。