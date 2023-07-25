統一發票兌獎APP大當機 財政部回應了 16:072023/07/25 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統一發票兌獎APP當機。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 統一發票兌獎APP當機畫面。（圖／吳靜君攝） 2023年5、6月統一發票中獎獎號於今日開獎，千萬特別獎中獎號碼為「29268886」，許多民眾都想要立即知道自己是否中獎！不料財政部統一發票兌獎APP當機，自下午2點開始至今尚未解決。 財資中心表示，財金公司正在處理當中。 業務侵占285元 台東女員工緩刑需付國庫「這金額」 只花15元！萊爾富開出千萬發票 中獎門市在這裡 遺產稅申報稅額試算「卡關」 最常見原因竟是這個 #統一發票 #發票 #財政部 #統一發票兌獎 #APP當機 也許您會感興趣 推薦閱讀 漏開發票注意了 中區國稅局：列優先稽查 11:542023/07/14 財經 小七開出4張千萬發票 72元買飲料就中獎 消費門市曝光 16:302023/07/25 財經 3~4月千萬發票得主在南投信義鄉消費 鄉民掀找發票熱潮 23:272023/07/21 財經 花122元就中千萬！全家開出2張特別獎發票 幸運地點曝光 16:032023/07/25 財經 財政部重啟國有不動產使用實地訪查 首批十機關入列 17:452023/07/17 財經 青安利率市場最低 每戶貸款首破500萬 14:502023/07/13 財經 搶救台灣鰻魚產業 北市中山區鰻魚飯店家攜手推「88鰻魚季做公益」7/26起跑 13:432023/07/23 生活 遺產稅申報稅額試算 30天內即可完成報稅 18:542023/07/18 財經 《財政》國有公用財產管理機關3700個 財部精簡監督 17:392023/07/17 財經 財政部：青安低利補貼後確有搶貸潮 15:482023/07/13 財經 前瞻添地方財政負擔？ 財政部：已盡力協助地方財政需求 22:452023/07/24 財經 基市府推捐發票「藝起跳」親子活動 8／5文化中心與碰碰狐同樂 12:222023/07/25 生活 王美花1回應讓綠委攤手苦笑超崩潰 嘆台美貿易協定難說服選民 13:522023/07/20 政治 3年內可否簽訂租稅協定？ 財政部長莊翠雲：樂觀看待 15:302023/07/20 財經 美制裁120個實體與個人 阻止俄自第3方取得軍需 11:592023/07/21 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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