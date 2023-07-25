統一發票兌獎APP當機畫面。（圖／吳靜君攝）

2023年5、6月統一發票中獎獎號於今日開獎，千萬特別獎中獎號碼為「29268886」，許多民眾都想要立即知道自己是否中獎！不料財政部統一發票兌獎APP當機，自下午2點開始至今尚未解決。

財資中心表示，財金公司正在處理當中。