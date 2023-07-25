為帶動鳥松及周邊的發展，將捷運黃線、棒球場、澄清湖機能整體規劃的高雄捷運黃線Y3站與澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案，25日於內政部都市計畫委員會專案小組討論，有關人民團體陳情運動園區都市規劃，減少滯洪容量導致更加嚴重的水患問題。高雄市政府表示，都市計畫變更皆由相關局處與委員會層層把關，符合各項法令規範，專家學者均已充分討論評估，並無嚴重水患問題，高市府會持續進行社會溝通，尋求公共利益最大共識。

寶業里滯洪池完工持續調控澄清湖水位，明顯改善過去淹水之情形。（圖／高雄市運發局）

高市府表示，計畫範圍內並不屬於淹水潛勢區，但市府仍採嚴謹保守之出流管制規劃，設計45,672立方公尺之滯洪池，不僅比雨水下水道規劃報告要求的有效滯洪體積更高，綠地公園亦未曾縮減，該出流管制規劃經審核通過，未來將尊重排水紋理、拓寬道路、新增步道、改善人車通行動線、檢討閒置設施串聯整合綠鋪面後，綠地將擴大至約10.46公頃，較現有綠地提升1.9倍。

鳳山文德里屬於赤山一帶，近年人口發展迅速，水利局已持續改善相關排水措施，包含寶業滯洪池完工、增設百甲圳分流功能，並持續調控澄清湖水位及增設熱帶園藝試驗所滯洪設施，明顯改善過去淹水之情形，且相關問題在都委會審議時，專家學者均已充分討論評估，並不存在外界質疑恐有嚴重水患的問題。

運發局表示，為維護湖岸景觀及保護既有樹木，運動休閒專用區變更劃設於臨大埤路公園用地後約73公尺處，未來建築物將距離現在湖岸邊至少300公尺以上且集中配置，並提出樹木保存與移植策略以及避開既有排水紋理，以融入低衝擊開發同時聚焦原生自然環境為目標。

高市府重申，澄清湖特定區周邊用地之都市計畫變更及後續開發建設，將符合相關法令規範，同時由相關局處及委員會層層把關，確保整體環境、水源品質及樹木移植保存，營造水岸生態與休憩綠帶。