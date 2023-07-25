考量租屋族眾多，內政部推出300億元中央擴大租金補貼專案計畫，從7月初起跑至明年年底，提供每戶每月2000元至8000元不等的補貼金，桃園截至上周五已收到1萬4531件申請，住發處指出，近幾年申請件數屢破新高，不過也發現僥倖投件的民眾越來越多，導致去年審核合格率僅剩81％，有逐年下降的趨勢。

內政部「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，適用對象也有所放寬，只要年滿18歲以上的租屋族、學生族都能申請，可照顧50萬的租屋族，而租金補貼會依不同對象，如單身、新婚、育兒家庭、弱勢或學生等租屋族，給予不同金額的補貼。

住宅發展處統計，桃園市去年租金補貼申請件數總計有4萬5826件，其中合格件數有3萬7026萬件，審核率為81％，另也坦言租金補貼已辦理10多年，剛開始申請件數只有1、2千件，申請的民眾都是真的有需求，因此往年審核合格率皆有達9成，而近年來適用對象放寬後，申請件數急速攀升，去年的4萬5826件為新高峰，預估今年的申請狀況會再度刷新紀錄。

住宅發展處說表示，中央祭出300億元要補貼租屋族，同步積極宣傳下，近年來申請件數大量增加，不過其中發現不少僥倖投件的民眾，資格明顯不符卻抱著賭一把的態度投件申請，呼籲民眾真的有需求再來申請。

梁姓民眾為北漂族，目前在桃園租屋工作，她直呼「租金補貼真的對北漂的年輕人助益很大！」先前房租為6500元，因向房東表明想申請租金補貼，房租因此漲為6900元，經申請後獲得2880元的租金補貼，雖然有稍微被漲房租，不過衡量漲幅與補貼的金額後，申請租金補貼還是划算很多，而且舊戶不需要重新申請，可以直接沿用帶入，大讚非常便民。