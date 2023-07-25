中央氣象局25日下午2時30分發布中颱杜蘇芮海上陸上警報，新竹縣政府已辦理杜蘇芮風災災害應變中心整備會議，相關單位嚴陣以待，做好清理排水溝、防止路樹倒塌、建築工地安全等工作，在陸上颱風警報發布後，疏散山區露營區、登山遊客等，縣府也呼籲民眾做好防颱準備，保障生命財產安全。

目前消防局已完成救災車輛、機具、裝備檢測，也測試水上救生器材、船艇、抽水機組及衛星電話等，五峰鄉及尖石鄉偏鄉無線電測試訊號正常，也預先通知特搜人員，視颱風狀況必要時進駐山區。

工務處通知縣道天然災害搶修搶險廠商3組配合應變中心開設進駐待命，待命點為縣道120線、122線各1組，縣道115、117、118、123線1組，另也監測5座橋樑、設置9座水位監測系統查看水情。此外，工務處也通知各鄉鎮市公所做好防汛、雨水下水道的巡查及清疏、抽水站試運轉，也請各鄉鎮市公所務必清除道路側溝進水口的遮蔽物、備妥沙包防止積水、淹水災害。

社會處統計縣內共計158處收容所、可收容1萬2601人，並已儲備天然災害糧達1萬9062公斤，並請各鄉鎮市公所依規儲備民生物資如罐頭、泡麵、奶粉2至14日存量，請各收容處依規整備物資。

農業處通知新竹區漁會協助檢查漁港區域內公共設施、各鄉鎮市公所宣導轄內畜牧業者及養殖業者做好防災準備，宣導農民留意颱風動向，視成熟情形採收，正值生育期蔬果也務必加固、減少損失，並做好苗圃苗木及設施保護防颱準備。

交通旅遊處將於停止上班上課時間開放紅黃線停車、公有路邊停車場暫停收費。與轄內3家客運業者簽訂災害防救相互支援協定書，建立防災窗口，災變時提供相關疏運援助。台灣好行獅山線、Youbike也視停班停課資訊調整暫停行駛、營運。

產業發展處已請水、電、瓦斯等公用事業單位加強災害整備及設施巡檢，工業區也加強巡視區內排水系統，並通報廠商加強低窪地區淹水警戒。原住民行政處已通知五峰鄉、尖石鄉部落聯絡道廠商大型機具待命，露營區、農損、鄉公所人員疏散等。