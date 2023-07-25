「2023蘭陽媽祖文化節」將於9月22日登場，為全國最大規模海陸巡香遶境活動；今年宜蘭縣政府特別推出「蘭陽媽祖專屬優惠」。（吳佩蓉攝）

「2023蘭陽媽祖文化節」將於9月22日登場，為全國最大規模海陸巡香遶境活動；今年宜蘭縣政府特別推出「蘭陽媽祖專屬優惠」，限量800名加贈衣帽組，外縣市前150名報名者加碼提供888元，5天4夜免費住宿。縣長林姿妙說，要將宜蘭特有宗教與廟口文化繼續傳承下去，邀請全國鄉親「逗陣迓媽祖」。

今年活動以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸，展開為期3天2夜的海陸遶境。縣府與主祀宮廟南方澳南天宮聯手推出「海上乘風行腳蘭陽專屬優惠」系列活動，第一重優惠開放800名名額，由200名縣民與600名外縣市民眾在南方澳漁港會師，搭乘媽祖專屬航班，開始遶境行程；其中縣民收費350元、外縣市民眾收費888元。

第二重優惠活動加碼外縣市報名民眾前150名完成住宿需求登記者，可享「5天4夜包套免費住宿」，從遶境的前1晚到最後1晚，免費入住香客大樓；若錯過限量住宿優惠的民眾也不用擔心，縣內各香客大樓提供相關住宿優惠，凡上網完成報名，有需求者可洽縣府諮詢優惠資訊。

第三重優惠為「集章趣」活動，上網完成報名參加遶境者皆提供集章卡1張，只要全程參與並集滿5處印章，遶境第3天中午可憑卡兌換獨一無二的「媽祖紀念版衣帽組」，為媽祖文化節舉辦4年來，縣府首度推出的獨家紀念版服飾，印有Ｑ版媽祖圖案與活動意象，極具紀念性與收藏性。

林姿妙說，過去3年來因疫情關係，大家生活緊張，要感謝媽祖保佑，讓大家心平氣和做對的事情，心靈也得到慰藉。希望藉由海陸大繞境，讓遊客感受宜蘭的美與濃厚人情味。民政處說明，有興趣的民眾於8月1日上午9時至專屬網站報名，才能享有限定優惠，詳情可上「2023蘭陽媽祖文化節」臉書粉絲專頁查詢。