網紅小珍奶放棄年薪百萬的科技業主管一職，轉換跑道加入味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」，短短時間累積不少粉絲，常在社群網站與粉絲分享日常點滴的她，上傳一支在球場跳應援的影片，只見傲人曲線隨著音樂上下狂震，讓粉絲看了鼻血直流。

小珍奶在instagram上傳在天母球場應援的影片，當天正好是味全龍舉辦的「復古日」，只見她跟著啦啦隊應景穿上昔日的復古球衣，手戴上白手套及拿著加油棒，配合主題日限定的傳統吹奏跳著應援曲，只見隨著應援曲《龍魂不滅》舞動身軀，不僅邪惡的火辣曲線若隱若現，還隨著節奏上下震動，雖然只有短短幾秒鐘，但已讓所有粉絲看得血脈賁張。

小珍奶這支應援影片，短短不到一天就吸引上千人按讚朝聖，粉絲也湧入留言：「最開心的事就是看小珍奶」、「頭都暈了啦」、「我會從臺中上去拍妳們。 很期待」、「哇，水噹噹，好漂亮」、「愛了愛了，我心目中的頭號女神」、「這支影片又讓我看了好幾個小時」、「我可不可以收藏這支影片」、「看到新世界了」。

造型百變的小珍奶，先前曬出身穿長版針織衫的居家照，不僅刻意營造下衣失蹤的效果，更露出一雙纖細美腿見客，接著把針織衫褪到手臂附近，露出雪白香肩，只見她將身體些微往前傾，傲人北半球立刻露出半截見客，還擠出深邃事業線，好身材一覽無遺。