台中市警察局第三分局在東區旱溪夜市廣場內辦理大型車視野死角與內輪差體驗活動。（台中市警三分局提供／馮惠宜台中傳真）

波麗士大人到夜市擺攤究竟「葫蘆裡賣什麼藥？」，台中市警三分局日前協請台中區監理所、交通警察大隊共同在東區旱溪夜市舉辦大型車視野死角與內輪差體驗活動，員警開著大型警備車到場演練「內輪差」，並且讓參與民眾親自上車看看駕駛的視線死角，透過實際體驗讓民眾知道如何避免誤入盲區，以保障交通安全防止事故發生。

台中市警察局第三分局為讓轄內民眾瞭解大型車輛「內輪差」的概念，特別商請交通部公路總局台中區監理所與警察局交通警察大隊協助，於20日在東區旱溪夜市廣場內辦理大型車視野死角與內輪差體驗活動，於現場實際演練大型車輛在轉彎過程中，後輪往轉彎側偏移所產生的「內輪差」現象，並且讓民眾坐上大型車的駕駛座，親身感受大型車輛車頭正下方、後方及左右兩側的視野死角，每位體驗過的民眾都說真的看不到，回去以後一定要告知親友遠離大型車輛的視野死角。

另外，警方也在活動現場向參與的民眾宣導行人路權相關法規，從112年6月30日起開始，汽機車駕駛人不依規定停讓行人，最高罰鍰從3600元提升至6000元，請所有駕駛朋友行經路口時，務必要先停下來左右觀察是否有行人，禮讓行人通過後才行駛，落實「行人正義」的觀念。

警三分局表示，統計自112年1月至6月止，對於車輛不暫停讓行人的違規行為已取締告發計605件，未來將持續利用各種機會向民眾宣導法令規定及推播「台中好行、與我同行」行人正義宣導影片，以強化民眾禮讓行人觀念。

分局長吳銘淵呼籲，警方執法沒有假期，為維護交通安全，警方將持續針對酒後駕車、闖紅燈、併排停車及汽機車未禮讓行人等易發生交通事故的違規項目加強稽查取締，請民眾遵守交通安全規則，駕駛車輛行經路口記得「慢、看、停」，行人也要「停、看、聽」，你我都會是行人，互相禮讓才能保障交通安全。