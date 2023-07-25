苗栗縣政府25日下午舉行縣務會議，縣長鍾東錦為防範杜蘇芮颱風來襲釀成災害，要求各相關局處必須提高警覺，做好防颱準備工作，以確保鄉親安全。

會中，消防局長匡夢麟說明杜蘇芮颱風動態，並提出建議，26日清晨起暴風圈開始接觸東南、恆春半島陸地，之後隨著颱風中心繼續移向台灣西南方海面，暴風圈將會陸續涵蓋中南部、花東地區等大半個台灣陸地，深夜到後天27日上午之間，颱風中心將會最接近台灣，請各單位加強防颱整備，依苗縣災害應變中心作業要點相關規定，消防局將視中央氣象局發布的最新颱風警報動態，啟動應變中心開設運作機制。

縣長鍾東錦說，颱風杜蘇芮來勢洶洶朝著台灣而來，盡管路徑有往南調整的趨勢，縣府也必須提高警覺，積極準備防颱救災的工作，加強防颱措施，要求工務處檢測地下道自動抽水設備及柵欄等警示系統，固定起重機、鷹架、圍籬、行道樹等。

鍾東錦也指示，水利處與環保局必須加強水溝和雨水下水道清淤、掌握水閘門啟閉與協調疏洪減災應變作為，消防局針對各式抽水設施、裝備測試運轉並備妥沙包，規劃山區、河流及沿海等區域畫定警戒區，針對南庄鄉、泰安鄉測試無線電通訊與中繼站台的電力處於正常狀態。

苗縣警局長莊勝雄指出，由於萬安46號中部地區軍民聯合防空演習將在27日下午1時30分展開，經縣警局向全動署請示結果，如果當天停班停課，只發放警報，否則依原訂計畫實施。

鍾東錦表示，如果27日未停班停課，112年萬安46號中部地區軍民聯合防空演習，除了警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制外，相關局處也應積極配合中華電信中部地區行動通訊系統在苗栗嘉盛機房做為戰災搶救演習，並安排苗栗市清華活動中心，為戰時災民收容救濟站實施開設演練處所，另需針對設施損壞、傷患救護等驗證戰災搶救演練。

另外，最近持續高溫，創下歷年來連續高溫紀錄，他也請衛生局加強民眾防範熱傷害的衛教宣導；請教育處視狀況調整戶外課程；請消防局整備因應高溫可能引發民眾身體不適及雜草火警等各種緊急救護及救災作業，確保民眾健康及居家安全。