代理日本牛角燒肉的捷利國際餐飲集團今（25日）傳出倒閉，旗下店面包括牛角燒肉、邁泉豬排等30店面均傳無預警歇業。牛角燒肉也發聲明，因捷利國際餐飲集團發生資金周轉問題，因此有7間分店暫停營業。總部人士坦言，消息來得滿突然，目前總部正開會討論該如何處理；另因傳出員工莫名丟了工作，不排除成立自救會，牛角燒肉對此表示，正朝著把代理商負責的部分接下，期望讓這些員工轉移至總部門市工作。

牛角日本燒肉專賣店在台灣共有17間分店，其中7間是由捷利國際餐飲加盟的分店。25日起暫停營業的門市包括高雄漢巨店、高雄同盟店、高雄義大店、屏東太平洋店、台中豐太店、嘉義耐斯店、台南永康愛買店。

品牌再發聲明指出，「包含本公司其他直營品牌皆無受到影響，且正常營運，請放心。 另外，關於暫停營業店鋪，為了恢復營業，作為牛角直營總部正與商場溝通、處理後續作業，並積極規劃原屬『捷利國際餐飮股份有限公司』牛角加盟店的夥伴後續工作安排。感謝各媒體對此事件的關心，造成顧客及合作廠商的不安，本公司深感抱歉，如有最終消息，本公司會另外公告。」